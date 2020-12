Sono partiti subito i #coppini, come li chiama Paolo Cosseddu. Gli scappellotti a chi parla di patrimoniale.

Ovviamente sono partiti da chi ha un patrimonio da difendere. E anche da chi non ha capito una proposta, che è circolata in Parlamento, parecchio confusa.

Con Davide Serafin e Possibile la proposta c’è, è precisa, è equilibrata. La trovate qui e in mille altri documenti prodotti in questi anni.

E vi ricordiamo che oltre alla patrimoniale, c’è da fare la riforma del catasto (che nella scorsa legislatura saltò, per via di #coppini molto vigorosi), c’è da contrastare l’elusione (soprattutto quella monstre di chi non è tenuto nemmeno a pagarle le tasse: elusione legale, diciamo), c’è da parlare di progressività per redditi molto, molto, molto alti.

Tutte cose che vanno portate avanti insieme, in un vasto programma. Le boutade lasciano il tempo che trovano. In un senso o nell’altro.

