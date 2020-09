Come passa il tempo quando ci si diverte! Sembra di ieri l’uscita del nostro primo libro, Il capitale disumano, un duro attacco allo squallore dei decreti Salvini-Conte-Di Maio (e Toninelli, anche). Sembra ieri, anche perché i decreti sono ancora tutti lì, e gran parte dei leader qui citati sono ancora al governo.

Era il 28 settembre 2018, non eravamo ancora in libreria, ci saremmo arrivati nel gennaio dell’anno successivo, con Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza, che dopo numerose ristampe è già arrivato alla seconda edizione. E con Il mare nero uscì Senza più valore di Davide Serafin, un libro sempre attuale.

E poi Biani, Morace, Greta e Langer, Arquinigo Pardo, Cavalli, Fratini, Ripanti, Benvegnù, Ciuferri, Antonelli, Bontempelli, Cavallone, Calzolaio, Graglia, Alivernini, Tiberi, Melio, Bückler, Di Salvatore, Ferri, Alessi, Oulakolé, Pennacchi, i Camillas, Ferrari, Iannaccone, Alivernini, Lacorazza, Corrado, Loizzi, Lena, Brignone, Druetti, Rinaldi, Perego, Ferrigo, Vicaretti, Perni, Pileri, Hu, Kan, Segre (Andrea), Bettin, Bodian, Razzini, Macaluso, Santangelo, Fattori, Poli Sellitti, The Andre e ovviamente Catone, Foti e Civati.

Due PeopleFest, a Arona e Verona, e una versione mini a Torino, quest’estate.

Una crescita costante, nonostante quell’anno bellissimo che sarebbe stato il 2020, una nuova rivista, Ossigeno, un reading teatrale, due viaggi in pulmino elettrico, i libri degli altri da tenere sempre insieme ai nostri e soprattutto la costruzione di una piccola comunità di lettrici e lettori, affezionati, appassionati e critici. All’insegna di una circolazione delle idee, perché People vuole essere così. Una casa, appunto, nella quale trovarsi per una cenetta, mettendosi al tavolo per lavorare insieme, con un bicchiere di vino, a tirar tardi. Una casa con le ruote, che si è spostata in mille posti, per mille incontri.

Per festeggiare il secondo compleanno, vi regaliamo un libro che scegliete voi – oltre a quello che vi mandiamo sempre noi, in omaggio. La promozione durerà da oggi a lunedì 28, che è il giorno della festa.

E per non stare con le mani in mano, saremo a Torino, a Verona, a Brescia e poi a Milano, con le nostre autrici e i nostri autori.

Il nostro terzo anno inizierà con il botto e tra poco saprete di che cosa si tratta. Siamo molto soddisfatti di quanto siamo riusciti a fare, partendo da esordienti totali, con mille ingenuità e errori. È proprio dagli errori che si impara, si cresce e si matura.

Ora è il momento di fare ancora di più e di meglio.

