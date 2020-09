E così è arrivata anche Ossigeno.

È fatta in casa (editrice) ma è aperta al contributo di tutte e tutti.

La dirige Ilaria Bonaccorsi insieme a Paolo Cosseddu.

A me hanno dato da fare i cruciverba. Sono tempi così.

Il primo numero è pensato come un numero zero da discutere insieme: speriamo vi piaccia e se vi dispiace scrivetelo alla redazione, che farà di tutto per migliorarlo.

Ossigeno parlerà di cose osé, cambiamenti climatici, robot, cittadinanza, diritti, laicità, progressività, patrimoniale.

Nel primo numero ci sono anche Marina Calculli, Stella Levantesi, lo spirito delle scale di Davide Serafin, il pezzo selfie di Massimiliano Loizzi, rubriche, spoiler, spigolature, infografiche, statistiche e foto bellissime.

Chi lo ordina sul sito di People, riceverà un libro in regalo. E molto altro.

