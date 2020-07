Il 20destatetour di People è partito dalla capitale morale del Pojanistan, la Padova di Andrea Pennacchi. In via del Santo, perché c’è sempre qualcosa di sacro in ciò che risuona nella voce del Bardo di Brusegana, tra Shakespeare e Balasso.

L’emozione di rivedere Andrea, dopo millemila dirette Instagram, e di ritrovarsi finalmente per la presentazione di un libro, era totale. E ringrazio Cristiano e la libreria Minerva per avere raccolto l’invito e averci ospitato (l’anno scorso partimmo dal Giardino della Minerva di Salerno, Atena è con noi).

Dai capannoni e dalle officine è partito anche il nostro mezzo cinghialato, il furgoncino elettrico che abbiamo noleggiato come l’anno scorso. E siccome il mercato elettrico va fortissimo la notizia è che il mezzo è lo stesso. Non intendo con ciò riferirmi alla casa automobilistica o al modello. Intendo dire che il furgoncino è proprio lo stesso, proprio lui. Deve esserci un solo furgoncino elettrico, a noleggio, in tutto il Paese.

Come il Palo della banda dell’Ortica, il furgone è sempre quello ma in compenso non ci sono le ricariche. Sull’A4 non se ne trovano: del resto perché collocarle nelle stazioni di servizio o all’altezza degli svincoli autostradali più strategici?

Così la serata è (in)finita a Vicenza, nella zona industriale, in un posto buio come una notte senza luna (eppure la luna c’era, come una lampadina), quasi ci fosse da nascondersi, fino a notte fonda. Viaggio al termine della batteria. Con Franz abbiamo atteso il tempo necessario in un vicino locale, intorno a un tavolone da campo di un pub, con un sobrio accompagnamento di musica house a bomba totale. Sembrava di essere in Arkansas, tipo.

Come l’anno scorso, appena metti in moto il furgoncino, succede che le temperature si impennino. E sarà un’estate calda, caldissima, sulle note della nostra playlist. Le cassette dei Creedence le abbiamo sempre con noi.

Sabato riprendiamo, in Valpolicella, ancora con Andrea, in un luogo mitologico, San Giorgio Ingannapoltron (speriamo non inganni anche il van elettrico). Poi martedì saremo a Milano con Massimiliano Loizzi e Vittorio Ruben Camillas, in una serata che tutti vogliamo dedicare a Mirko Bertuccioli e al suo genio scanzonato. Mercoledì a Trento, di nuovo con Pojana. E poi ancora, per tutta l’estate, con la famiglia di People.

