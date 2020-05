Come ogni giorno il primo pensiero è dedicato a #SilviaRomano. E il messaggio è quello che speravo di poter scrivere, ogni mattina, in questi mesi di preoccupazione e di speranza: Silvia Romano è finalmente libera!

Vorrei ringraziare tutte e tutti: sono migliaia le persone che hanno condiviso e partecipato, con passione, per un tempo infinito, ogni giorno. Credo non lo dimenticheremo. E non smetteremo mai di crederci e di sperare che le cose possano andare bene. Meglio. Sempre.

Si può stare sulla rete e sui social senza insultare nessuno, si possono sollecitare i potenti senza volgarità e sciocchezze, rispettando il senso della misura e la grandezza delle proporzioni.

La gioia è tutta per lei e per la sua famiglia. Per chi non cede al cinismo e alla rassegnazione. Per chi, ancora, ci crede. Le battaglie non sono mai perse, nemmeno (soprattutto!) quelle che lo sembrano. Ricordiamolo sempre. E insistiamo. Ancora e ancora.

