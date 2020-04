Ci sono mille ragioni per aprire una casa editrice. Ce ne sarebbero altrettante per non farlo, per la verità, ma ci sono cose che danno senso a tutto il resto.

La pubblicazione di Prince. Il corpo del figlio, per esempio. Ve ne avevo già parlato, qui, e vi prego di rileggere quelle righe, perché spiegano la ragione per cui ora parliamo di un libro, appunto.

Un viaggio, quello di Chiara, nato per caso, anche se questa storia dimostra che niente è “per caso”.

Un biglietto per la Costa d’Avorio che diventa presto, quasi subito, un compito. E, soprattutto, un incontro. Con ciò che c’è al di là del mare, con le persone che vivono nell’altro mondo di cui quasi sempre si parla in modo impreciso, con superficiale vaghezza e intrinseco disinteresse, spesso per berciare di noi e loro.

L’incontro con Marius è sorprendente per Chiara e per noi rappresenta un incontro con noi stessi, con la nostra fragile umanità: un’umanità in discussione, dalla prima all’ultima pagina.

Il libro è dedicato al dialogo tra Chiara Alessi e Marius Ani Oulakolé, per il riconoscimento del corpo di suo figlio Prince e la sua composizione, dal punto di vista del diritto e della giustizia. Tra Abidjan, Parigi e Milano e, anche, tra buoni e cattivi che a volte si confondono, nel tentativo di superare quel confine che divide chi può tutto e chi non può, come se fosse naturale.

Una ricerca ancora aperta, soprattutto sulla dinamica da cui tutta questa storia ha preso avvio e in cui si è svolta, verso una fine ineluttabile. Una storia che ha coinvolto decine di persone e, indirettamente, l’opinione pubblica italiana e europea. E che confidiamo si concluda con una pagina di verità, a cui speriamo questo libro possa contribuire, grazie alla vostra lettura.

A ciò si aggiunge, per il piccolo editore, il privilegio di poter dialogare, a distanza, con questo papà. La dignità che affiora da ogni suo messaggio, da ogni suo video e, quindi, da ogni pagina, da ogni pensiero che trova ospitalità nel testo che People vi propone.

Alla memoria di Prince saranno destinati i diritti di pubblicazione. E People farà la sua parte.

Perché, tra le tante cose a cui lavoriamo, questo è molto più di un libro.

Lo trovate qui.

