– A che punto siamo del tunnel? – Che tunnel? È il corridoietto tra la camera e la cucina.

Mauro Biani, 17 marzo 2020.

E no, non è il sabato, è un’eterna domenica. Un giorno della marmotta. Almeno per chi non deve andare a lavorare. Perché di persone che ogni mattina escono di casa e vanno a lavorare ce ne sono ancora molte. Probabilmente troppe, per fermare il virus. A loro deve andare la nostra solidarietà. A chi lavora in ospedale, certo, ma anche a chi è alla cassa del supermercato, a consegnare pacchi, a lavorare in ufficio o in fabbrica.

Per tutte le altre è un rollìo.

E tutti a dirci: domani non finisce come oggi, tra serie tv, qualche pagina, l’inno delle 18, le chiacchierate sul balcone (curioso e prezioso che politicamente la metafora del balcone si sia rovesciata).

Domani riprendo, giuro. Domani è lunedì, accidenti. E invece, chissà quando arriverà, il lunedì.

Del resto, sono quelli del lunedì che hanno gravi responsabilità, in questa vicenda. Perché non voler chiudere, perché il “tutto deve continuare”, ha comportato un disastro, soprattutto nelle zone più colpite del Paese, soprattutto in alcuni località della provincia lombarda. E si ritorcerà contro tutti, anche contro di loro, dal punto di vista sanitario e quindi economico.

E d’altra parte dentro di noi sale la preoccupazione, perché quel lunedì sarà un lunedì all’ennesima potenza. Non sarà liberatorio o lo sarà solo in parte, perché i conti saranno salati, quando non proprio saltati. E di questo abbiamo coscienza tutti, mentre elogiamo la pausa e filosofeggiamo a proposito di una esperienza nuova, che certo ci sta insegnando molto. Però, sì, grazie, è tutto bellissimo ma una settimanella bastava.

E così anche oggi ci siamo svegliati presto, abbiamo fatto il caffè, una doccia, ci siamo vestiti ma è ancora domenica. E lo sarà ancora a lungo, attendendo i risultati, verso l’ora di cena. Non quelli delle partite, quelli del virus. Che speriamo abbia perso colpi, che speriamo non ne abbia messo a segni altri.

